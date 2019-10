Pfalzdorf : Petrus hatte ein Einsehen für die Pfälzer

Für Groß und Klein war es ein großer Spaß, beim Erntedankzug mitzuziehen. Die farbenfroh und mit vielen Erzeugnissen aus der Ernte geschmückten Wagen boten einen tollen Anblick. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch-Pfalzdorf Zwischen zwei Regentagen zog der festlich geschmückte Erntedankzug am Samstag bei ruhigem Herbstwetter und viel Sonnenschein durch die Pfalzdorfer Straßen. Mareike Appenzeller wurde neue Erntekönigin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Nienhuys

„Petrus hot es gut gemäänt, de Zuchch war wunneboar, die Pälzer honn Glik gehat mem werre. So muss es sin“, das ist Pälzersch. In der Tat erwischte das Pfalzdorfer Erntedankkomitee am Samstag einen Glückstag, denn der Wettergott war den Pfälzern hold und die Sonne schien während des Zuges sowie der Feierlichkeiten am Pfälzerheim und Festzelt. Seit 1991 wird das Erntedankfest veranstaltet, zunächst von der Pfalzdorfer Tanzgruppe, dann übernahm das Komitee die Organisation. „Wir leisten die ehrenamtliche Arbeit gerne und sind dabei einen Generationswechsel zu vollziehen. Jüngere Mitgleider werden angelernt“, sagt Susanne Klein vom Orga-Team.

Ab 9 Uhr konnten die schwersten selbstgezogenen Früchte zum Wettbewerb und Prämierung abgegeben werden. Und es wurden noch nie so viele Zucchini eingereicht. Mit 5102 Gramm erzielte der Zehnjährige Joscha Seven das höchste Ergebnis und gewann damit den ausgelobten Preis: Einen Frühstückskorb. Auf die Frage:“ Was hast du getan?“, antwortete er trocken:“ Gar nichts, außer dass ich die anderen Früchte entsorgte, damit die eine groß werden konnte“. Die dickste Zuckerrübe reichte mit 11,5 kg Leon Thomas ein, der dickste Kürbis mit 21,4 kg kam von Johannes Neu. Außerdem lagen so ausgefallene Sorten wie Feige, Mispel und Topinambur auf dem Gemüsewagen.

Info Die Teilnehmer des Zuges Sie zogen mit: Freundeskreis aus landwirtschaftlichen Familien, Trecker mit der Erntekrone, Wagen des IPK mit der neuen Erntekönigin, die Kindergärten „Zipfelmütze“, „I-Pünktchen“, „St.Martinus“, Kutsche Kerlen, VHS Pipes and Drums, Nachbarschaft Landwehr, Nachbarschaft Kirchstraße, MSC Flott Weg, Oldtimerfreunde Pfalzdorf, Gesellige Pfälzer, Schützenverein 1926 Pfalzdorf, Kutsche mit Erntekönigin, Kutsche Leo Ophey aus Asperden, Pfälzer Express und Silke mit ihren Pferden.

Um 12 Uhr begann der Ökumenische Gottesdienst gestaltet von Pfarrer Achim Rosen sowie Diakon Christoph Huismann und dem Kindergarten „Zipfelmütze“. Begleitet wurde das Ganze vom Gemeinde- und Posaunenchor. Danach kam es zur Krönung des neuen Kindererntepaares. Henriette Helm und Milan Sezek wurden von der amtierenden Erntekönigin Elvira Kusch gekrönt. Ein großer Augenblick für die Kleinen. Im Pfälzerheim gab es einen Markt mit Angeboten verschiedener Vereine, Ortsgruppen Privatinitiativen sowie Hobbybastlern. Selbstgemachtes, Schmuck, Honig und viele andere Sachen mehr konnte man erwerben.

Pünktlich um 14.05 Uhr startete der große Pfalzdorfer Erntedankzug mit insgesamt 19 hauptsächlich aus Pfalzdorf stammenden Wagengruppen. Zahlreiche Zuschauer säumten die Straßen, spendeten Beifall und zwischendurch wurden Pferdeäpfel entsorgt. Musikalisch begleitet wurde der Zug vom Tambourcorps Till-Moyland sowie dem Fanfarenzug Pfalzdorf. Gegen 15 Uhr trudelte der Zug wieder am Pfälzerheim ein. Die Weezer Landfrauen und die Pfalzdorfer Jugendtanzgruppe führten Volkstänze vor. Stefan Kaske alias Charly Orgelaff machte Musik mit seiner Drehorgel.