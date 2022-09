Tradition - diesmal ohne Festzelt : Pfalzdorf freut sich auf den Erntedankzug

So ähnlich wird es am Wochenende wieder in Pfalzdorf aussehen. Foto: komitee Foto: Festkomitee

Goch-Pfalzdorf Am Samstag um 12 Uhr startet das Fest mit einem ökumenischen Gottesdienst. Erntedank-Komitee sorgte für die Organisation des kleinen Volksfestes.

(RP) Anke Brands und Dagmar Hans, die stellvertretenden Vorsitzenden des Erntedankkomitees, freuen sich, dass es in diesem Jahr in Pfalzdorf wieder einen Erntedankumzug gibt. Eine bedeutende Neuerung: Es wird in diesem Jahr erstmals kein Festzelt am Pfälzerheim geben. Trotzdem sind für schlechtes Wetter ausreichend überdachte Sitzplätze vorhanden. Dies wird möglich durch die verschiedenen kleineren Themenzelte, die über den Platz verteilt aufgestellt werden.