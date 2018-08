Erinnerung an Clemens-Schwestern in Uedem

Uedem Auf dem Uedemer Friedhof wurde an der Grabstätte eine Stele errichtet.

(cbr) Vielleicht wäre sie irgendwann in Vergessenheit geraten, die Stelle auf dem Uedemer Friedhof, an der die verstorbenen Clemens-Schwestern beigesetzt wurden. Mehr als 150 Jahre lang hatten die Ordensschwestern sich in der Kranken- und Altenpflege eingesetzt, bevor sie die Gemeinde im Jahr 2011 verließen. „Sie sind hier nicht in Vergessenheit geraten“, wandte sich Burkhard Scherf, Vorsitzender des Fördervereins St. Franziskus Uedem, an die Schwestern, die zur Aufstellung einer Gedenkstele angereist waren. Diese Stele erinnert an der Grabstätte an das Wirken der Clemens-Schwestern.