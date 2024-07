Experiment geglückt Erfolgreicher Wasserstoff-Test bei Omexom in Uedem

Die Verleihung des Preises durch Landrat Christoph Gerwers fand vor einigen Monaten im Forum Kreis Kleve im Bürgerhaus Weeze statt. Die Preisträger, Omexom Smart Technologies in Uedem und die Fakultät Kommunikation und Umwelt der Hochschule Rhein-Waal, haben in einem Kooperationsprojekt an der Entwicklung eines Ersatzstromgenerators auf Wasserstoffbasis für den Ersatz von Diesel- und Benzinbetriebenen Generatoren gearbeitet.