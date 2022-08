Seltener Vogel am Niederrhein : Wiedehopf offenbar zurück in Uedemerfeld

Uedem Mit seiner orangenen Haube und den gestreiften Flügeln ist der seltene Vogel unverwechselbar. Wer den Wiedehopf entdeckt, erkennt ihn auch – neuerdings auch wieder öfter am Niederrhein.

(RP) Gestreifte Flügel, aufstellbare orangene Haube und ein langer Schnabel: Deutschland hat den Wiedehopf zum Vogel des Jahres 2022 gewählt. Ab Anfang April kehren die Wiedehopfe aus den Überwinterungsgebieten im tropischen Afrika und der Sahelzone zurück. Auf dem Speiseplan stehen vor allem größere Insekten und deren Larven. Zum Überleben brauchen Wiedehopfe zudem geeignete Brutplätze, etwa Spechthöhlen, Nischen und Nistkästen. Dabei sind sie jedoch wenig konkurrenzstark und lassen sich ihr Quartier schnell von Staren und anderen Wohnungssuchenden streitig machen. Der Wiedehopf war seit mehr als 40 Jahren in NRW ausgestorben. Im Kreis Kleve vermisste man den Vogel schon mehr als 50 Jahre, bevor er wieder auftauchte. Vor zwei Jahren gelang der erste Brutnachweis in NRW nach Jahrzehnten. Seitdem mehren sich die Anzeichen, dass der Vogel sich vielleicht auch am Niederrhein bald niederlassen könnte. Begünstigt wird die Ausbreitung durch das wärmere Klima der vergangenen Jahre. Streuobstwiesen, hierzulande oft Obstbongert genannt, bieten auch am Niederrhein beste Bedingungen für das Überleben der Wiedehopfe. Dies zeigen auch die Beobachtungen von Lisi Wülfing, die am 29. und 30. April 2022 auf dem Thelenhof in Uedemerfeld in aller Ruhe den Besuch dieses seltenen Vogels beobachten und fotografieren konnte. Am Uedemerfelder Weg reihen sich zahlreiche alte Obstwiesen und bieten daher dem Wiedehopf und vielen anderen seltenen Vogelarten wie etwa dem Steinkauz und der Schleiereule beste Bedingungen, um sich fortzupflanzen.