Wissel : Ingenlaths erste Wissel-Saison geht zu Ende

Kalkar-Wissel Die Herbstferien sind fast vorbei, jetzt ist Zeit fürs Aufräumen und Pläne schmieden. Neuer Geschäftsführer ist zufrieden.

Zukunft Geplant ist, den Park am See zu veräußern, weil ein Privater freier investieren könnte. Doch der Verkauf ist wegen steuerlicher Fragen schwierig.

Es sind, der Finanzlage der Stadt angemessen, die eher kleinen Investitionen, die anstehen. „Wir verkaufen einige Chalets, die aber auf der Anlage bleiben, und schaffen zwei neue an“, berichtet Ingenlath. Derzeit werden Hecken geschnitten und Wildwuchs entfernt, „jetzt können Instandhaltungsarbeiten vorgenommen werden, die schwierig sind, wenn zu viele Gäste da sind.“ Davon gibt’s nämlich reichlich: Zusätzlich zu den Dauergästen waren es 2019 bisher 45.000 Übernachtungen. Sehr sichtbar wird die Auffrischung des Restaurants „Campino“ sein. „Wir streichen alles neu, ersetzen die Stühle und verändern die Speisenkarte“, sagt der Geschäftsführer. Er möchte neben den Campern auch mehr Gäste von „draußen“ ansprechen. „Wir werden stärker auf Burger, Schnitzel und Salate abstellen, auch kleinere Gerichte, die schon für sechs, sieben Euro zu haben sein werden.“ Ein neues Logo ist in Vorbereitung: Die Gastronomie wirbt künftig mit „Campino am Wisseler See“.

Weil gerade der Nachwuchs ohne Internet schlecht klarkommt, wird überlegt, freies WLAN einzurichten. Auf Sicht sollen auch weitere Attraktionen in die Event-Halle einziehen, wie auch die Attraktivierung der Wasserfläche Thema ist. Der „Rodeo-Splash“ war im Sommer sehr gut angekommen und wird in der kommenden Saison wohl etwas erweitert. A propos Saison: „Geschlossen“ ist die Anlage praktisch nie: Selbst im Dezember campen einige Unverdrossene, die Chalets sind über die Feiertage gut gebucht, und im Restaurants gibt’s an jedem Sonntag im Dezember einen „Winterabend“. Von November bis Februar ist das Campino zumindest an den Wochenenden geöffnet, im März geht’s dann auch im Außenbereich wieder richtig los. „Ostern, die langen Wochenenden und auch die Sommerferien werden schon gut nachgefragt“, freut sich Ingenlath, der sich in Wissel inzwischen schon fast zu Hause fühlt.