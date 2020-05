Corona-Ticker : Bücherei öffnet wieder

Goch Die Spielplätze öffnen wieder. Darunter sind auch zwei neue Spielflächen. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen auch die restlichen noch geplanten Aufführungen der aktuellen Theatersaison der Kultourbühne Goch ausfallen.

Coronahilfen für das „Marianne van den Bosch Haus“ in Goch Einrichtungen des Müttergenesungswerks bekommen Corona-Hilfen. Das gab die SPD-Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks (SPD) aus Kleve jetzt bekannt. Wie bereits stationäre Rehabilitationseinrichtungen erhalten Mutter-Kind-Kliniken 60 Prozent ihrer Einnahmeausfälle aus Mitteln der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ersetzt. Dadurch besteht nun auch für solche Einrichtungen eine solide Finanzierungsgrundlage. „Viele Mutter-Kind-Kliniken haben durch die Corona-Pandemie erhebliche finanzielle Einbußen. Hier hat die Bundesregierung nun nachgebessert und die Finanzierung der Häuser gesichert. Davon wird auch das ,Marianne van den Bosch Haus’ in Goch profitieren“, teilt Hendricks mit. Die Bundesregierung hat im Übrigen auch Hilfen für Heilmittelerbringer beschlossen. Demnach bekommen Physiotherapeuten, Logopäden oder Ergotherapeuten 40 Prozent der Vergütung aus dem vierten Quartal 2019 als Einmalzuschuss. Auch das teilte die SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Kleve mit. Kultourbühne beendet Theatersaison vorzeitig Aufgrund der Corona-Pandemie müssen auch die restlichen noch geplanten Aufführungen der aktuellen Theatersaison der Kultourbühne Goch ausfallen. Im Erwachsenentheater hätten noch die Stücke „Golden Girls“ (8. Mai) und „Avanti Avanti“ (18. Mai) auf dem Spielplan gestanden. Im Bereich des Kindertheaters war noch die Aufführung von „Pumuckl zieht das große Los“ (16. Mai) geplant. Bereits ausgefallen waren „Ölga und das Schlossgespenst“ (21. März) und „Dieses bescheuerte Herz“ (31. März). Die letztgenannten beiden Stücke müssen ersatzlos gestrichen werden. Bereits gekaufte Karten werden zurückerstattet, sobald das Rathaus wieder für den Publikumsverkehr geöffnet ist. Für „Golden Girls“, „Avanti Avanti“ und „Pumuckl zieht das große Los“ bemüht sich Inga van Beek von der Kultourbühne aktuell um Ausweichtermine. Daher behalten die Eintrittskarten für diese Stücke zunächst ihre Gültigkeit. Weitere Informationen folgen. Wer jedoch verhindert ist, bekommt selbstverständlich die Möglichkeit, sich die Tickets erstatten zu lassen. Abgesagt wurden in diesem Jahr auch die Niederrheinische Gitarrennacht und der Bingo Nachmittag im Mai. Bereits gekaufte Tickets können entweder zurückerstattet werden oder sie behalten ihre Gültigkeit für das kommende Jahr. Für Rückfragen oder weitere Informationen ist die Kultourbühne unter der Telefonnummer 02823 320202 oder per E-Mail kultourbuehne@goch.de erreichbar.

Zwei (neue) Spielplätze werden geöffnet Auch in Goch wird die aufgrund der Corona-Pandemie bislang angeordnete Sperrung der öffentlichen Spielplätze am Donnerstag wieder aufgehoben. Es gelten dann die in der Coronaschutzverordnung aufgeführten Einschränkungen bei der Nutzung. So müssen Begleitpersonen der Kinder einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander halten, es sei denn, sie kommen aus demselben Haushalt. Die Stadt Goch fordert die Eltern auf, bei der Nutzung der Spielplätze die Vorschriften im Sinne der eigenen Gesundheit und der Gesundheit ihrer Kinder zu beachten. In Pfalzdorf werden im Übrigen zwei neue Spielplätze geöffnet, zum einen ein Spielplatz an der Deekenstraße und zum anderen eine kleine Fläche an der Straße Heidekamp, wie Wolfgang Jansen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.