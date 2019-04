Einstimmung auf EU-Wahl : Mit Bonbons für ein starkes Europa

RP-ARCHIVFOTO: Katjes. Foto: Katjes FASSIN GmbH & Co. KG

GOCH Bastian Fassin, Geschäftsführer und Mitinhaber von Katjes, engagiert sich als „Europa-Botschafter“ für eine Auseinandersetzung junger Leute mit der europäischen Idee. Jetzt besuchte er eine Klasse des Berufskollegs in Goch.

Die wenigsten können das Datum der Wahl spontan nennen, ebenso wenig sind die Themen, um die es beim Thema „Europa“ geht, der Allgemeinheit bekannt. Die Niederrheinische IHK hat, weil sie die das Thema wirtschafts- und gesellschaftspolitisch wichtig findet, eine Reihe „Unternehmer für Europa“ ersonnen. Einer dieser Europa-Botschafter ist Bastian Fassin, Geschäftsführer und Mehrheitseigner von Katjes in Emmerich. Mit 30 Auszubildenden diskutierte er am Berufskolleg Kleve, Standort Goch, über die Europäische Union und die anstehende Wahl. Die angehenden Industriekaufleute und künftigen Groß- und Einzelhandelskaufleute erfuhren aus erster Hand, was Europa für ein Unternehmen bedeutet, das in Deutschland berühmt, aber zudem auch international aufgestellt ist. Einige der Berufsschüler zeigten sich gut informiert und sehr interessiert.

Bastian Fassin, der das Unternehmen seit 2004 als geschäftsführender Gesellschafter leitet, erzählte den Schülern in lockerer Weise, dass „der europäische Markt der sicherste und angenehmste“ sei. Wobei er England längst nicht so angenehm findet wie andere Länder. Aus Sorge vor einem harten Brexit, der dazu führen könnte, dass Lastwagen nicht mehr so leicht auf die britische Insel können, hat Katjes dort Lager angemietet und „hortet“ dort für kurze Zeit seine Produkte. Damit es in den britischen Geschäften möglichst nicht zu einem Lieferengpass kommt.

Info IHK-Projekt wirbt für Europawahl Idee Am 26. Mai ist Europawahl. Die Niederrhein-IHK hat, um für die Teilnahme zu werben, das Projekt „Unternehmer für Europa“ ins Leben gerufen. Schulen „Schulstunden für Europa“ wurden erdacht; vor Bastian Fassin sprachen Unternehmer aus Duisburg und Wesel mit Schülern. Betriebe Die meisten Firmen werden immer internationaler und setzen auf ein starkes Europa. Das wollen auch die Leiter der Berufsschulen ihren Schülern klar machen.

Katjes hat in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit mit seinen Werbekampagnen erzielt. Da war die junge Kopftuchträgerin, die als Muslima nichts essen würde, in dem sich Schweinefleisch befindet. Zum Glück kommen Katjes-Produkte ja seit geraumer Zeit ohne Gelatine (ein tierisches Produkt) aus. Sehr bekannt wurde auch der Spot „Jedes Leben ist wertvoll“, in dem ein dreibeiniger Hund für die Veggie-Linie wirbt. Frauen sind die Hauptzielgruppe des Unternehmens - kaufen ein, naschen offenbar gerne, mögen Tiere - darauf zielt die Werbung ab.

„Ganz wichtig seid aber auch ihr jungen Leute. Ihr seid markenbewusst und interessiert an neuen Entwicklungen“, behauptete Fassin, der dies seit Jahrzehnten beobachtet. Mancher der Angesprochenen kannte noch die Schoko-Linsen, die er früher bei der Oma knabberte (da gehörte Piasten noch nicht zu Katjes), auch „Wick Blau“ mit dem Eisbären drauf ist gut bekannt. Von den Namen gebenden Lakritz-Katzen, der Ahoj-Brause oder den „Sallos“ gar nicht zu reden. Und in jüngerer Zeit kamen eben diverse Artikel dazu, die auf das Lebensgefühl junger, umwelt- und ernährungsbewusster Menschen abzielen.

Vor allem aber geht es dem „Familienunternehmer“, der 500 Mitarbeiter hat und Geschäfte mit rund 20 Ländern macht, um Wachstum. 800 Millionen Euro werden jährlich umgesetzt; „würden wir nur den deutschen Markt bedienen, wären es vielleicht 200.000“, sagt Bastian Fassin. In den Niederlanden, in Frankreich und Italien hat er große Süßwarenkonzerne übernommen, um in Europa in der ersten Liga dabei zu sein. Denn das ist die Verbindung zum Thema: Unternehmen brauchen Absatzmärkte, am besten so große, dass es nicht so schlimm ist, wenn mal etwas nicht funktioniert. Weil vielleicht die AfD nach der Muslima-Werbung zum Boykott von Katjes-Produkten aufrief. Oder weil Rewe die Süßwaren aus Emmerich „auslistete“. Wenn’s also in Deutschland mal nicht so gut läuft, ist da ja noch Europa. Oder Amerika - „Kalifornien ist nicht nur das ,Silicon Valley’, dort boomen auch moderne ,grüne’ Lebensmittel“, erzählt Fassin.