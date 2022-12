„Stimmgewandt“ in Goch Eltern-Kind-Kurs im Gesangsstudio

Außerdem bietet das Gesangsstudio ab Februar einen sechswöchigen Stimmbildungs- und Stimmpflegekurs an. Freitagsmorgens gibt Maria Klier hier Tipps und Hinweise zum richtigen Einsatz der Sing- und Sprechstimme. Dieser Kurs ist auch explizit an Senioren gerichtet, die etwas für ihre Stimme tun möchten. Laien, Interessierte und Chorsänger sind eingeladen, gemeinsam musikalisch in den Tag zu starten. „Jung und Alt bei musikalischen Angeboten im Auge zu behalten und einzubeziehen, ist mir wichtig. Singen hat in jedem Alter eine gesundheitsfördernde Wirkung und macht auch mit über 70 Jahren noch absolut Sinn. Die Entwicklung hört hier nie auf und das Lernen auch nicht“, sagt Maria Klier.