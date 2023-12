Offener Brief Eltern aus Asperden und Kessel wollen zentralen Neubau ihrer Schule

Die Eltern der Schulpflegschaft aus Asperden und Kessel haben einen offenen Brief geschrieben, in dem sie sich zum Thema Zukunft der Niers-Kendel-Schule positionieren. Was manchen überraschen dürfte: Das Gremium, das die Interessen der Schulgemeinde vertritt und Mitglieder aus allen beteiligten Dörfern hat, verlangt keinesfalls den Erhalt beider Standorte. Vielmehr plädieren sie, wie es ja auch zu dem mehrheitlichen Ratsbeschluss passt, für einen zentralen Neubau. Währenddessen sammelt die Bürgerinitiative Unterschriften zum Erhalt der Schule in Kessel. Denn es soll ja einen Bürgerentscheid geben.