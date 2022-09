Neues Musikvideo über Firma aus Uedem : Warum Mickie Krause und Elton jetzt Sicherheitsschuhe feiern

Mickie Krause hat ein Lied für Elten aufgenommen. Foto: Mickie Krause

Die Uedemer Firma Elten hat Mickie Krause und Elton für ein Musikvideo gewonnen. Das Ergebnis hat jetzt schon Kult-Potenzial, ein Ohrwurm ist es auf jeden Fall.

Die Uedemer Firma Elten hat in den vergangenen Jahren in der Bundesrepublik bereits mächtig an Bekanntheit gewonnen. Und das liegt nicht nur an der Qualität der Sicherheitsschuhe, die in der Schustergemeinde produziert werden. Das Unternehmen wirbt auffällig in vielen Bundesliga-Stadien, etwa bei den Borussen in Mönchengladbach oder Dortmund. Nun ist Elten, 1910 durch Johann van Elten gegründet, ein weiterer PR-Coup gelungen. Der Schlagersänger Mickie Krause und Entertainer Elton (bürgerlich: Alexander Duszat) haben ein Musikvideo für die Firma aufgenommen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Für die Einleitung sorgen die beiden Prominenten gemeinsam. Es werden Bilder vom unteren Niederrhein gezeigt. Mickie Krause und Elton, der eine Perücke seines Nebenmanns trägt, steigen in einen Lkw von Elten. Es folgt ein kurzweiliger Dialog. „Sag mal Elton, du trägst ja Krause!“, so der Schlagerstar. „Und Krause, du trägst ja auch Elten“, entgegnet der Moderator, der einst der Sidekick von Stefan Raab war. Die beiden schlagen nach dem Wortwitz ein, in der Folge fängt Mickie Krause an zu singen.

„Fragt ihr euch was ich hier tue? / Ich singe über sichere Schuhe / E-L-T-E-N / für Müller, Yilmaz oder Krause / für die Arbeit und Zuhause / E-L-T-E-N“, singt Mickie Krause, der einer der Größten an der Playa de Palma ist. Der Clip wurde im Garten des Firmensitzes am Ostwall aufgenommen, einige Mitarbeiter treten in Erscheinung. „Ob im Garten, beim Angeln oder Zelten / an meine Füße lasse ich Schuhe nur von Elten / und wenn ich dann an meinem Ballermann / ziehe ich die Schuhe von Elten / auch beim Baden an“, singt Krause weiter. Das Video ist auf dem Youtube-Kanal von Elten zu sehen.