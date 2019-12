Kostenpflichtiger Inhalt: Einzelhandel in Goch : Entspanntes Einkaufen per Abholservice im Selbsttest

Abholen im Markt: Zwischen 14 und 16 Uhr konnte unsere Autorin ihren Einkauf abholen. Um 14.30 Uhr übergibt Filialleiter Daniel Albert ihr den Warenkorb. . Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Als einziger Supermarkt im Umkreis bietet Rewe in Goch den Abholservice an. Unsere Autorin hat den Test gemacht und ihren Einkauf im Internet ausgesucht. Fazit: ein gutes Angebot – gerade in Zeiten von Stress und Hektik.