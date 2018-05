Goch: Einladung zum Gocher Sozialtreff

Goch Frank Schagarus gibt Auskunft zu den Themen Hartz IV und Sozialhilfe.

Am kommenden Mittwoch, 30. Mai, findet um 18.30 Uhr der nächste "Sozialtreff" zu den Themen HartzIV (SGB II ) und Sozialhilfe (SGB XII) im Heilpädagogischen Zentrum des LVR, Mühlenstraße 44, in Goch statt.

Alle Interessenten sind eingeladen, wer am Mittwoch nicht kommen kann, kann sich täglich ab 17.30 Uhr an die ehrenamtliche Beratung in Goch unter der Mobiltelefonnummer 0163 9649825 wenden oder Informationen auf der Webseite des Vereins unter www.sozial.kleverland.info erhalten. Dort finden sich auch direkt auf der Startseite die Kontaktadressen der jeweiligen Ansprechpartner in Kleve, Geldern, Kranenburg, Emmerich, Goch und Kevelaer. Darüber hinaus gibt es Informationen zu den verschiedenen Beratungsterminen im Kreis Kleve.