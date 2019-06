Goch : Ausstellung: „Fair gehandelter Kaffee wirkt!“

Goch Das Team des Eine-Welt-Ladens „GOfair“ präsentiert sich ab dem 5. Juli im Foyer des Gocher Rathauses.

„Gib einem Armen einen Fisch und er wird einen Tag lang satt. Gib ihm ein Fischernetz und er wird nie mehr hungern.“ Diesen Satz prägte Papst Johannes Paul II., als er über die Position der Kirchen zum Hunger in der Welt befragt wurde. Wie dieses Fischernetz aussehen kann, hat die Ökumenische Eine-Welt-Gruppe gezeigt, als sie vor fast elf Jahren den Welt-Laden „GOfair“ in der Gocher Innenstadt eröffnete. Seitdem bietet sie in einem festen Ladenlokal fair gehandelte Lebensmittel, Gebrauchswaren und Kunsthandwerk zu fairen Preisen an, und ermöglicht den Produzenten auf der anderen Seite der Welt einen nachhaltigen Ausweg aus Hunger und Elend.