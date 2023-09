Fairer Handel Go-Fair-Laden Goch feiert seinen 15. Geburtstag

Am 29. September 2023 feiern die Weltläden in Deutschland ihr 50-jähriges Bestehen. Ganz so lange gibt es den Weltladen in Goch zwar noch nicht, aber immerhin auch schon 15 Jahre. Und die wollen gefeiert werden. Alle Kunden und Interessierten sind am 12. September zu einem Kaffeeausschank eingeladen – natürlich aus fair gehandelten Bohnen.