Fertigstellung für Sommer geplant : Eine neue Glocke für Uedem

Eine neue Glocke entsteht: In Sinn bei Herborn wurde sie gegossen. Mit dabei war unter anderem Bürgermeister Rainer Weber (rechts). Foto: Michael Lehmann

UEDEM Die neue Glocke für die Friedhofshalle in Uedem nimmt Form an: Insgesamt 10.000 Euro an Spenden sind dafür zusammengekommen, nun wurde sie in Hessen gegossen. Mit dabei waren auch Vertreter der Gemeinde.