Vereine in Goch Das Fünf-Ringe-Haus bekommt eine Heimatwerkstatt

Der Gocher Heimatverein erhält von der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege mit Sitz in Düsseldorf eine Förderung in Höhe von 16.500 Euro. Um die Urkunde der Förderzusage persönlich zu überreichen, war Armin Huber, bei der NRW-Stiftung Regionalbotschafter unter anderem für den Kreis Kleve, nach Goch gekommen. Der Verein trage mit seinen Aktivitäten dazu bei, „die Schönheit und Vielfalt des Landes zu erhalten“, zitierte Huber aus der Begründung für die Förderung. Der Vorsitzende des Heimatvereins, Franz van Beek, nahm die Urkunde dankend entgegen. Mit dabei waren mehrere Mitglieder des Vereinsvorstands und Vertreter der Bürgerstiftung Niederrhein. Die Förderung zu diesem Zeitpunkt hat einen besonderen Grund: Der Heimatverein wird in Kürze in das nunmehr fertig renovierte Haus zu den Fünf Ringen am Gocher Marktplatz einziehen. Wie der Vorsitzende mitteilte, wird ein Raum in der zweiten Etage des Patrizierhauses aus dem 16. Jahrhundert das neue Domizil werden. 64 Quadratmeter werden zur Verfügung stehen. Die Übergabe der Förderzusage fand noch in den bisherigen Räumlichkeiten des Heimatvereins im Obergeschoss des Steintors statt. Wie das Fünf-Ringe-Haus im Inneren nun aussieht, werde die Stadt Goch als Eigentümer und Hausherr sicher demnächst der Öffentlichkeit präsentieren, so van Beek. Anlässlich des Umzuges hat der Heimatverein neue Pläne, die Überschrift hierzu lautet „Heimatwerkstatt“. Wie der Vorsitzende erläuterte, soll nun alles Material, das der Verein zur Geschichte und Kultur der Stadt Goch präsentieren kann, digitalisiert werden. Theo Aymans, Vorstandsmitglied im Verein, teilte mit: „Wir werden drei digitale Monitore mit Touch Screens aufstellen mit festen Inhalten, zum Beispiel den Gocher Zeitstrahl, Filme von Goch-TV oder die Projekte und Ergebnisse der verschiedenen Arbeitskreise.“ Er bestätigte, dass die gesamte Digitalisierungs-Arbeit auch Computer-Fachkräfte erforderlich mache. Diese müssten eben auch bezahlt werden. Aymans war es auch, der den Antrag für die Förderung bei der NRW-Stiftung gestellt hat. Zum Werkstatt-Begriff ergänzte van Beek: „Wir laden auch die Menschen ein, bei uns mitzutun.“ Jörg Wagner, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Niederrhein (Johann Klein Stiftung) sagte, die Bürgerstiftung befürworte das Digitalisierungs-Projekt, verbunden mit dem Einzug in das historische Haus am Markt. „Das ist auf jeden Fall im Sinne unseres Gründers Uwe Klein. Ein Heimatmuseum im Fünf-Ringe-Haus war für ihn eine Herzensangelegenheit.“ Zum Hintergrund: Uwe Klein starb 2017 im Alter von 76 Jahren.