Hülm : Christa Hünnekes führt die CDU Hülm

Goch-Hülm (RP) Auf der jüngsten Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes Hülm wählten die Mitglieder ihren neuen Vorstand. Christa Hünnekes wurde zur Hülmer Ortsverbandsvorsitzenden gewählt. Dem Vorstandsteam gehören ferner an: Markus Geurts (Stellv.

Der neue CDU-Vorstand dankte Heinrich Ketelaars, der nach knapp zehnjähriger Tätigkeit als Ortsverbandsvorsitzender nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung stand. Ketelaars setzte sich in den vergangenen Jahren unermüdlich für den Ortsteil Hülm, die Stärkung des Vereinslebens (unter anderem. Schützen und Landjugend) und die Weiterentwicklung der Ortschaft ein, etwa durch die Verwirklichung des Neubaugebietes am Provisorenhof. Die neue Vorsitzende Christa Hünnekes, ihr Vorstandsteam sowie CDU-Ratsvertreter Rudolf Verhaag und sein Stellvertreter Georg Bockhorn kündigten an, an die bisherige Arbeit anknüpfen und sich im Stadtrat mit noch mehr Nachdruck für die Weiterentwicklung des Dorfes engagieren zu wollen.