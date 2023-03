Schaufenster für Frauenliteratur Eine besondere Aktion zum Frauentag in Goch

Die Kinder der Caritas-Kita Sterntaler haben dazu Bilder gemalt. Bei der Vorstellung des Projekts waren viele krank, sodass nur die Vorschulkinder Prakash (5) und Theo (6) dabei sein konnten. So einen komischen Auftrag, mal Frauen zu malen, wie sie sie sehen, hatten sie vorher noch nie bekommen. Zu Papier gebracht haben sie Mamas mit langem Haar, roten Fingernägeln und Stöckelschuhen. Beide Jungs erzählen, dass Mama kocht, Papa was Cooles arbeitet und der große Bruder den Müll rausbringt. „Ich räume aber selber auf“, versichert Prakash, und Theo könne sogar schon selber sein Bett machen. Und klar spielen sie auch mit den Mädels Polizei oder eben in der Puppenecke. Kann doch jeder machen, was er will, finden die beiden Männer von morgen.