In Kitas eingestiegen Einbruchserie im Kreis Kleve aufgeklärt – zwei Männer festgenommen

Die beiden Männer im Alter von 34 und 38 Jahren stiegen am 16. Dezember 2023 in eine Praxis für Physiotherapie in Weeze ein und entwendeten dort die Schlüssel für einen Opel Mokka E. Mit dem gestohlenen Gefährt traten sie ihre Diebesreise durch den Nordkreis an. Was die beiden Diebe aber nicht wussten, war, dass der Opel mit einem elektronischen Fahrtenbuch ausgestattet war. Die Auswertung ermöglichte es den Kollegen, die Route in der Tatnacht zu rekonstruieren. Die Stopps an einer Tankstelle und bei einer Fast-Food-Kette brachten den Ermittlern dann noch Lichtbilder, um die polizeibekannten Tatverdächtigen dingfest zu machen.