Fenster beschädigt Einbruch in Wohnhaus an der Gocher Schulstraße

Goch · Einbrecher sind über Ostern in ein Wohnhaus an der Schulstraße in Goch eingestiegen. Die unbekannten Täter beschädigten ein Fenster, um in das Haus zu gelangen. Was der Polizei bisher bekannt ist.

02.04.2024 , 13:24 Uhr

Einbrecher trieben über Ostern in Goch ihr Unwesen. Foto: dpa/Silas Stein

An der Schulstraße in Goch ist es am Ostersonntag (31. März 2024) oder Ostermontag zu einem Einbruch gekommen. In der Zeit zwischen Sonntag um 10 Uhr und Montag um 12.25 Uhr verschafften sich der oder die Täter durch die Beschädigung eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus. Dort durchsuchten sie mehrere Räume. Zum aktuellen Zeitpunkt kann zu möglichen entwendeten Wertgegenständen noch keine Aussage getroffen werden. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

(RP)