Zwei Türen aufgehebelt Einbruch in Mehrfamilienhaus am Greversweg in Goch

Goch · Nach einem Einbruch am Greversweg in Goch bittet die Polizei um Hinweise. Die unbekannten Täter erbeuteten aus einer Wohnung Armbanduhren und Münzen. So gelangten sie in das Mehrfamilienhaus.

08.02.2024 , 14:30 Uhr

Die Täter hebelten erst die Haus- und dann eine Wohnungstür auf (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Am Greversweg in Goch ist es am Mittwoch (7. Februar 2024) zwischen 5.30 und 5.40 Uhr zu einem Einbruch gekommen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hebelten zunächst die Haustür eines Mehrparteienhauses auf und dann die Tür zu einer Wohnung. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach aktuellem Ermittlungsstand mehrere Armbanduhren sowie Münzen. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

(RP)