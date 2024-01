Auch Baustelle betroffen Einbruch in Gocher Restaurant – Täter erbeuten Bargeld

In der Zeit zwischen Donnerstag (11. Januar 2024) um 22 Uhr und dem darauffolgenden Freitag um 6.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Restaurant sowie in ein Gebäude, welches sich zurzeit im Umbau befindet, an der Straße Auf dem Wall in Goch ein. Die Unbekannten machten sich an einem Rolltor vom Südring her zu schaffen, um in die Baustelle einzudringen.