Kripo ermittelt Einbruch in Gaststätte im Gocher Ortsteil Hommersum

An der Huyskensstraße in Goch ist es in der Zeit zwischen Montag (25. Dezember 2023), 13 Uhr, und Dienstag (26. Dezember 2023), 8.30 Uhr, zu einem Einbruch in eine Gaststätte gekommen. Der oder die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude und entwendeten neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag auch einen leeren Sparschrank, bevor sie sich von der Örtlichkeit entfernten.