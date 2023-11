Hochwertige Beute Einbruch in Garage an der Hommersumer Straße

In eine Garage an der Hommersumer Straße sind unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag (28. November 2023) um 19 Uhr bis Mittwoch (29. November 2023) um 11 Uhr eingebrochen. Sie entwendeten, nachdem sie auch in Schränken und Schubladen nach Diebesgut gesucht hatten, einen hochwertigen Rasenmäher, zwei Pedelecs sowie einen Anhänger der Marke Anssems mit dem Kennzeichen KLE-JC 182.