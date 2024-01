Kripo ermitelt Einbruch in Bürogebäude in Goch – Laptop gestohlen

Goch · Einbrecher sind in ein Bürogebäude an der Hermann-Teuber-Straße in Goch eingedrungen. Die Täter hebelten eine Tür auf und entwendeten unter anderem einen Laptop und ein Pedelec. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

10.01.2024 , 11:49 Uhr

Bei dem Einbruch wurde eine Bürotür aufgehebelt (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

An der Hermann-Teuber-Straße in Goch ist es am Sonntag (7. Januar 2024) zwischen 0.30 Uhr und 9.45 Uhr zu einem Einbruch gekommen. Der oder die Täter hebelten die Tür eines Bürogebäudes auf und entwendeten unter anderem ein schwarzes Pedelec (Marke: Hercules) sowie eine Tasche samt Laptop (Apple MacBook). Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 02823 1080.

(RP)