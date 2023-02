Polizei sucht Zeugen Einbruch in Bäckerei und Rathaus in Uedem

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Uedem am Montag (13. Februar) gegen 2.30 Uhr am Weberplatz. Zwei bislang unbekannte männliche Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu den Büroräumlichkeiten einer Bäckerei. Diese durchsuchten sie und entwendeten Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone. Die beiden Täter flüchteten nach der Tat in Richtung Lohstraße. Eine Zeugin, welche die beiden Täter vermutlich bei der Tat störte, konnte die Personen wie folgt beschreiben: männlich, ca. 16 bis 20 Jahre alt, dunkel gekleidet, beide hatten Kapuzen auf. Ob die beiden Einbrüche in Zusammenhang stehen, ist nach aktuellem Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen noch offen.