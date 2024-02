Kripo ermittelt Einbruch an der Kalkarer Straße in Goch

Goch · Zu einem Einbruch ist es am Freitag an der Kalkarer Straße in Goch gekommen. Die Täter stahlen eine schwarze Geldkassette mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. So gelangten sie in das Haus.

26.02.2024 , 12:24 Uhr

An der Kalkarer Straße in Goch hat sich am Freitag (23. Februar 2024) zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr ein Einbruch ereignet. Der oder die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des Hauses. Dort entwendeten eine schwarze Geldkassette mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich an die Kripo Goch unter 02823 1080.

