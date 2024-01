Fenster in Goch aufgebrochen Einbrecher stehlen Schmuck aus Wohnhaus am Kühnenweg

Auf der Kühnenstraße in Goch, unmittelbar an der Einmündung Keppelner Straße, ist es am Samstagabend (27. Januar 2024) zwischen 18.45 Uhr und 0.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Wohnzimmerfenster und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen.