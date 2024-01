Alle Schränke durchwühlt Einbrecher stehlen Laptop aus Firmengebäude in Goch

Goch · Unbekannte Täter sind in ein Firmengebäude an der Borsigstraße in Goch eingebrochen. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und stahlen einen Laptop. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden.

22.01.2024 , 16:00 Uhr

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den unbekannten Tätern (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Unbekannte Täter sind in ein Firmengebäude an der Borsigstraße in Goch eingebrochen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag (18. Januar 2024) um 18 Uhr und dem darauffolgenden Freitag um 7.30 Uhr. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Schränke im Gebäude nach Diebesgut und entwendeten einen Laptop. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, steht nach bisherigen Erkenntnissen nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen geben können, wenden sich an die Kripo Goch unter Tel. 02823 1080.

(RP)