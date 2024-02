Kraftstoffdiebe in Asperden? Einbrecher machen sich an Zapfsäule von Flugplatz zu schaffen

Am Segelflugplatz in Goch-Asperden ist es in der Zeit zwischen Montag (29. Januar 2024), 19 Uhr, und dem darauffolgenden Mittwoch um 16 Uhr zu einem Diebstahl gekommen. Unbekannte Täter beschädigten zwei Schlösser einer Tür, hinter welcher sich die Stromanlage der Tankzapfsäulen befindet. Dabei wurde auch eine Lampe beschädigt. Die Täter entwendeten einen Bolzen der Türe sowie zwei Schlösser der Zapfsäulen und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.