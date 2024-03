Bürgerbegegnungsstätte Einbrecher dringen in Dorfschule in Keppeln ein

Uedem-Keppeln · Einbrecher sind in die Bürgerbegegnungsstätte in Keppeln eingedrungen. Sie hebelten die Tür zu einem Kühlraum auf. Die Polizei bittet Zeugen nun um Hinweise. Was die Täter erbeuteten.

01.03.2024 , 10:45 Uhr

Die Einbrecher gelangten in den Kühlraum der Begegnungsstätte (Archivfoto). Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch (28. Februar 2024), 21 Uhr, und dem darauffolgenden Donnerstag um 9 Uhr Donnerstag in die Bürgerbegegnungsstätte Keppeln (Zur Dorfschule) eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Tür zum Kühlraum auf. Die Täter entwendeten eine hohe einstellige Anzahl an Getränkekisten sowie Bargeld. Eine Aussage darüber, wie viel Bargeld entwendet wurde, kann nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise bei der Kripo Goch unter 02823 1080.

(RP)