Goch : Ein Heimspiel und sieben Prinzessinnen

Goch Das Kolping Karnevals Komitee bot seinen Gästen ein volles Programm aus Tänzen, Büttenreden und Musik. Das Prinzenpaar hielt grandiosen Einzug vor den „eigenen Leuten“.

Mit einem Programm voller Höhepunkte und einem Prinzenpaar, das zwar spät in der Nacht aber glücklich „zu Hause“ eintraf, feierten die Narren des Gocher Kolping Karnevals Komitee (KKK) ihre Kappensitzung im Kastell. In dieser Session stellt das KKK mit Johannes V. (Knops) und Julia I. (Giesen) das Prinzenpaar der Weberstadt, entsprechend war die Sitzung ausverkauft, der Saal „proppevoll“. Schwungvoll moderierte René Gravendyk als Sitzungspräsident, ihm zur Seite stand ein komplett weiblicher Elferrat.

Die jüngste Tanzgarde des Vereins, die „Kolpingmäuschen“ eröffneten die Show mit einem für sechs- bis zehnjährige Mädchen beachtlichen Gardetanz zu „Dschingis Khan“. Die Rolle des Eisbrechers in der Bütt absolvierte souverän „ne Schloopmütz“ alias David Steinert. Mit Brexit, Wölfe am Niederrhein, Klimawandel und Maria 2.0 marschierte er fröhlich geistreich durch die Themen der Zeit. Die 30 Musiker der Gruppe „Töns“ aus Kleve brachten darauf den Saal in Bewegung. In den Kolping-Farben Schwarz und Gelb funkelte es, als die 21 „Teenies“ mit einem rasanten Gardetanz bezauberten.