Pfarrei Maria Magdalena Missbrauchsvorwürfe gegen Gocher Pater

In der Wohnung seines damaligen Pfarrers Heinrich Huyeng sang er im Kreise der geistlichen Brüder und ihrer Haushälterinnen Weihnachtslieder unterm Christbaum. So oft aus Indonesien Bischof van den Tillaart zu Gast in der Region weilte, begleitete der Pater aus Goch den hohen Würdenträger. Intensiv kümmerte er sich um die Jugendarbeit in seiner Gemeinde. Zu intensiv, wie es heute scheint, denn der Missbrauchsbeauftragte des Bistums Münster beschuldigt jetzt, 43 Jahre nach dessen Tod, den damals in Goch tätigen „Pater Th.“ des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Mehrere Opfer haben sich in jüngster Zeit gemeldet, um die Taten, die damals aus Scham verschwiegen wurden, anzuzeigen.