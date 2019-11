Kalkar : „Ehrenmann“: Kalkar wirbt mit Modewort für sich

Kalkar Die Stadt Kalkar will mit einer ungewöhnlichen Kampagne Auszubildende für das Jahr 2020 gewinnen.

Was es damit auf sich hat, erklärt der für das Personal der Stadt Kalkar verantwortliche Martin Lindau: „Unsere Mitarbeiter arbeiten tagtäglich, damit die Bürger gut in Kalkar leben, Unternehmen in Kalkar ihr Brot verdienen und Touristen die Stadt erleben können. Wir arbeiten also für die Gemeinschaft und für die Stadt, ohne dass wir dies an die große Glocke hängen.“ Richtige Ehrenmänner und Ehrenfrauen eben – mit diesem Modewort würden vermutlich Jugendliche die Beobachtung umschreiben. sagen. Bei dem Begriff „Ehrenmann“ oder „Ehrenfrau“ handelt es sich nämlich um das aktuelle Jugendwort des Jahres. So wird jemand bezeichnet, der Gutes für jemanden tut. „Und das macht eigentlich unsere Arbeit bei der Stadt Kalkar aus“, so Lindau. „Auf diese Weise versuchen wir, neue Auszubildende zu gewinnen, die dann nach der Ausbildung ebenfalls ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau werden.“