Auszeichnung in Goch Ehrendoktor der Vrouwenpoort für Diakon Werner Kühle

Es folgte die Band K6, die einmal mehr bewies, dass man für gute handgemachte Musik keine Mikrofone oder Verstärkeranlagen braucht. Als „Schollmaster“ betrat Christian Rothgang die Bühne und kümmerte sich um „pädagogische Härtefälle“. Absoluter Höhepunkt der Sitzung war zweifelllos die Verleihung des Titels Doktor Humoris Vrouwenpoortius an Diakon Werner Kühle. Kühle, als „letzter Diakon vor der Grenze“ wird er seit Jahren für seine launigen Gottesdienste am Karnevalssonntag in Goch geschätzt. Stehende Ovationen gab es nach der Laudatio und der Verleihung der Doktorwürde. „Du hast augenzwinkernd Gott und die Welt auf den Arm genommen“, lobte Heiner Terbuyken. Werner Kühle bedankte sich auf humoristische Art, verstärkt durch Georg Gerißen mit einer musikalischen Bütt der Extraklasse. Hochkarätig ging es weiter im Poorte Jäntje mit mehren Bütten etwa von Greta Görtz und Willi Spans, die allesamt begeisterten.