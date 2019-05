Ehejubiläum : Nach Gretna Green – wie als junges Paar

Kevelaer/Alpen Zur Diamanthochzeit wiederholte das Ehepaar Koch seine Schottlandreise. Diesmal aber bequemer. Vor 60 Jahren hatte sich das frisch verliebte Pärchen von Kamp-Lintfort aus heimlich und mit wenig Geld auf den Weg gemacht.

Vor 60 Jahren machte sich das frisch verliebte Pärchen von Kamp-Lintfort aus heimlich und mit wenig Geld auf den Weg. „Wir hatten 700 Mark und wussten nicht, ob das reichte“, erinnert sich Helga Koch, die mit ihrem Mann jetzt in Bönninghardt wohnt. „Man musste ja 14 Tage dort gemeldet sein, um in Gretna Green getraut zu werden.“ Wie teuer das Leben in Schottland war, wussten die jungen Deutschen nicht. Und der Weg nach Schottland war ja auch noch zu bewältigen. Es ging durch die Niederlande nach Rotterdam und dann auf die Fähre. In Großbritannien fuhr das Paar per Anhalter.