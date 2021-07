Autoknacker ließen sich blitzen : Gestohlenes Wohnmobil in Polen wieder aufgetaucht

Rainer Rettke mit den Kennzeichen, die er in seinem wieder aufgetauchten Wohnmobil gefunden hat. RP-Foto: Gottfried Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Sie wollten in den Urlaub fahren, doch dann wurde das gepackte Wohnmobil eines Ehepaars aus Goch gestohlen. Der Wagen wurde erst geblitzt – und dann in Polen gefunden. Von den Tätern, die sich unter anderem am Nutella bedient haben, fehlt jede Spur. Im Fahrzeug fanden sich dafür zahlreiche Nummernschilder.