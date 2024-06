Ehemaliges Kaufland-Gebäude So heißt das neue Einkaufszentrum in Goch

Noch ist das Einkaufszentrum am Gocher Südring, postalische Adresse Auf dem Wall 15, nach seiner Sanierung nicht bezogen, aber einen neuen Namen hat es schon: Galerie van Goch. Bisher nennt es jeder „Kaufland-Gebäude“ nach dem letzten Ankermieter. Das war auch vorher bei „Famila“ so, künftig sind die Ladenlokale anders zugeschnitten. Discounter Netto hat längst nicht den gleichen Quadratmeterbedarf wie Kaufland, er teilt sich einen Großteil der Erdgeschoss-Fläche mit dem Drogeriemarkt Rossmann. Schuhdiscounter Deichmann wird mit neuem Ladenkonzept im gewohnten Bereich zu finden sein, oben breitet sich der Elektonikfachhandel Medimaxx aus. Netto ist in Goch mehrfach vertreten – auch in der Innenstadt – und dürfte kaum Namensgeber des neuen Komplexes werden.