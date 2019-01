Polizeibericht: EC-Kartenbetrug - Kripo sucht unbekannte Frau

Goch Anfang Dezember wurde einer 88-jährigen Gocherin die EC-Karte von falschen Polizisten abgenommen. Tags darauf wurde versucht, Geld von dem Konto abzuheben.

(RP) Wie die Polizei gestern mitteilte, bekam eine 88-jährige Frau bereits am 6. Dezember 2018 einen Anruf von einem ihr unbekannten Mann. Der Anrufer gab vor, dass etwas mit ihrer EC-Karte nicht stimmen würde. Er sei von der Polizei und müsse das kontrollieren. Anschließend kamen zwei Männer vorbei. Sie sagten der 88-Jährigen, dass sie von der Polizei wären und die EC-Karte abholen würden, um sie zu sperren. Die Dame gab den falschen Polizisten ihre EC-Karte, aber ohne PIN Nummer. Am nächsten Tag versuchte eine Frau an einem Geldautomat in einer Gocher Bank drei Mal vergeblich mit dieser EC-Karte Geld abzuheben. Dabei wurde sie aufgezeichnet. Nun sucht die Kriminalpolizei Kalkar nach der Unbekannten. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 02824 880 entgegen. Die beiden Männer, die die EC-Karte abgeholt haben, waren laut Zeugenaussage sehr groß, kräftig und hatten "dicke Köpfe". Sie sprachen akzentfreies Deutsch und machten einen ungepflegten Eindruck. Beide Männer trugen eine schmutzige braune Uniform. Auf einer Hose stand das Wort "Polizei".