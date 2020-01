Lokale Wirtschaft : Zwei neue Auszubildende für GochNess

Eine wichtige Ausbildung: Steffi van Boekel (l.) und Dustin Honka absolvieren eine Ausbildung im Freizeitbad GochNess. Van Boekel ist die erste weibliche Auszubildende in diesem Bereich. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kessel Im Juni 2019 schlug der Verband Deutscher Schwimmmeister Alarm: 2500 Fachkräfte würden fehlen. Etwa zur gleichen Zeit begannen Dustin Honka und Steffi van Boekel aus Weeze ihre Ausbildung im Gocher Bad. Wir haben sie begleitet.

Beide sind von Kindesbeinen an mit dem nassen Element vertraut: Dustin Honka (17) lernte das Schwimmen mit drei Jahren beim Urlaub in der Türkei in einem Hotelpool. Steffi van Boekel (19) war schon als Säugling mit der ganzen Familie im Wasser zuhause und hat im 5. Lebensjahr das Seepferdchen erworben. Beide haben seit dem 1. August 2019 eine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe im Freizeitbad GochNess begonnen. Dabei ist Steffi die erste weibliche Auszubildende seit der Eröffnung der Einrichtung der Stadtwerke Goch Bäder GmbH am 12. Juni 1999, also seit 20 Jahren.

Eine Ausbildung zum Fachangestellten/zur Fachangestellten für Bäderbetriebe ist wichtig. Erst im Juni 2019 beklagte Deutschlands oberster Bademeister, Peter Harzheim vom Bundesverband Deutscher Schwimmmeister, fehlende Fachkräfte. 2500 Bademeister würden in Deutschland fehlen. Etwa zur gleichen Zeit begannen Dustin Honka und Steffi van Boekel ihre Ausbildung im Gocher Freizeitbad.

Info Wissenswertes in Kürze Die Ausbildung: Nach der dreijährigen Ausbildung im Freizeitbad GochNess dürfen sich die Auszubildenden „Fachangestellte für Bäderbetriebe“ nennen. Die Aufgaben: Betreuung der Besucher, Aufsicht und Überwachung des Badebetriebes.

Dustin Honka kommt aus einer sportlichen Familie mit Fußball und Schwimmen, während Steffis van Boekels Familie in der DLRG Goch aktiv ist. Die junge Auszubildende bestand ihr Fachabitur im Bereich Gesundheit und Soziales am Liebfrauen-Berufskolleg Geldern, absolvierte ein Jahr als Rettungsschwimmerin und drei Monate lang 20 Stunden im Monat im Freizeitbad, bis sie eine Anfrage vom GochNess bekam.

Honka absolvierte die Realschule in Kevelaer mit dem Abschluss der mittleren Reife und war dann jeweils drei Wochen im Praktikum in Fitness-Studios in Weeze und Kevelaer und bewarb sich dann bei den Stadtwerken Goch. Die Praktikumserfahrung ließ ihn nicht mehr los und wurde seine große Leidenschaft. Fast täglich besucht der 17-Jährige nach Dienstschluss die „Muckibude“, um körperlich fit zu bleiben. Die 19-Jährige ist Mitglied der DLRG Goch und des DRK Weeze, wo sie zum Sanitätshelfer und Sanitäter ausgebildet wurde. Sie hat das Jugendschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold, dazu ist sie Juniorretter und besitzt das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze und Silber. Auch Honka kann auf die bestandenen Prüfungen in Bronze, Silber und Gold verweisen, hat die Qualifikation als Juniorretter bestanden, den Tauchschein und als Voraussetzung für seine Ausbildung das Rettungsschwimmabzeichen in Silber erworben.

Beide Auszubildenden besuchen die Berufsschule in Düsseldorf, die Ausbildung dauert drei Jahre, und nach 18 Monaten steht eine Zwischenprüfung an. In der Berufsschule reichen die Fächer von Bädertechnik und Bäderorganisation über Schwimm- und Rettungslehre nass und trocken bis zu Politik, Wirtschaftslehre und Religion. Die beruflichen Aufgaben sind sehr umfangreich, sowohl in der Wasserlandschaft als auch am Ufer des idyllischen Natursees: Badeaufsicht, Aqua- und Kinderschwimmkurse, Animation, Rettungsdienst, Wasserproben, Messung der Wassertemperatur, Erste-Hilfe, Ein- und Auswinterung des Freibades und Reparaturen, um nur einiges zu nennen.