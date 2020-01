Bürgermonitor : Königstraße macht Seniorin Angst

Die Königstraße führt zwar am Ende in die Fußgängerzone, viel los ist hier dennoch nicht. Ein Bauzaun sorgt zusätzlich für Unbehagen. Foto: Anja Settnik

Goch In der schmalen Gasse ist es zu dunkel, sagt eine 90-jährige RP-Leserin.

(nik) Diese Straße wirkt tatsächlich etwas vergessen. Wäre nicht die Volkshochschule in der Nähe und das vor allem für Kinder gedachte Kreativ-Haus des Museums, gäbe es für die meisten Gocher kaum einen Grund, jemals durch die Königstraße zu spazieren. Die alte Dame, die sich in der Klever Redaktion der Rheinischen Post meldete, kommt jedoch nicht umhin, dort entlang zu gehen, denn sie wohnt in der Nähe. Und ist 90 Jahre alt. Deshalb ist umso besser zu verstehen, dass sie sich im Bereich der Königstraße nicht wohl fühlt, denn es ist dort abends ziemlich dunkel. Deutlich zu dunkel, meint die RP-Leserin und hat deshalb Angst.

Die Königstraße verläuft schlauchartig von der Straße Hinter der Mauer an der Volkshochschule vorbei über die Roggenstraße hinweg bis in die Gocher Fußgängerzone. Für einige Anlieger dürfte sie also durchaus eine gern genommene Abkürzung in die Stadt sein. Außerhalb der Geschäftszeiten ist die kleine Straße allerdings entsprechend unbelebt. Was unter anderem Graffiti-Sprayer als Einladung verstehen, ihre unerwünschten Spuren zu hinterlassen. Die Gegend wirkt verlassen und ungepflegt. Und macht manchem offenbar sogar Angst.