Uedem : DRK Uedem bekommt Rettungswagen

Uedem Ortsverein traf sich zur Jahreshauptversammlung mit vielen Ehrungen von Jubilaren und Blutspendern.

(RP) „Im Rahmen der Jahreshauptversammlung, konnten wir feststellen, dass der Ortsverein weiterhin auf guten Kurs ist“, so Werner Göcke, Vorsitzender der DRK Uedem. Von der Weihnachtsbaumsammlung über vier Erste-Hilfe-Kurse, sechs Blutspendeaktionen, 25 Bereitschafts- und Sanitätsdienste, 150 Aus- und Weiterbildungsstunden und über 1500 Dienstsunden. So leistet die Bereitschaft, das Blutspendeteam und der Vorstand des DRK-Uedem einen hohen Beitrag im sozialen Feld Uedems.

In seinem Jahresbericht beschrieb Werner Göcke ein gutes Jahr mit Rückblick auf unterschiedliche Aktionen. So wurden Anfang Januar über 700 Weihnachtsbäume in Bruch, Keppeln und Uedem gesammelt. Diese lagern bis Ostern für die Brauchtumsfeuer in den Uedemer Ortsteilen.