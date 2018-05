Uedem: DRK Uedem lädt zum Blutspendetermin

Uedem

"Wie im letzten Jahr bieten wir, der DRK-Ortsverein Uedem, im Juni und September gleich zwei Blutspendeaktionen an" so Pressesprecher Thorsten Hemmers. Die beiden Termine finden am Mittwoch, 6. Juni, von 15.30 Uhr bis 20 Uhr und am Montag, 18. Juni, von 16 bis 19.30 Uhr statt. "Viele Jahrzehnte wurde im März, Juni, September und Dezember nur mittwochs gespendet. Damit haben wir viele Brucher, Keppelner und Uedemer ausgeschlossen" so Hemmers. "Die Entscheidung zwei weitere Spendeaktionen anzubieten, haben wir im Blutspendeteam getroffen, so Werner Göcke, Chef vom DRK-Uedem. "Wie immer stehen uns die Räume in der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule zur Verfügung" erklärt Göcke.