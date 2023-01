Für TV-Auftritt DRK Goch lädt die WDR-„Anpacker“ ein

Weil das Gocher DRK eben eine eingeschworene Truppe ist, war es für Kleinen nicht schwer, schnell die Zustimmung zur Teilnahme an der WDR-Aktion zu bekommen. „Ich habe ein paar Fotos an die Redaktion geschickt, damit sich die Fernsehleute ein Bild von uns machen können, und wenige Tage später kam schon die Mitteilung, dass wir in der Endausscheidung sind.“ Unter den Mitgliedern, Freunden und Familien gab es viele, die gerne für die Sache warben, selbst Karnevalsprinz Achim I. gewährte den Aderlass und ließ über die sozialen Medien wissen, welch sinnvolle Arbeit das Gocher DRK doch leistet. Nun hoffen alle, dass es gereicht haben wird, wenn am Freitag ausgezählt wird.