Bestehen und Ferienlager Das DRK Goch feiert ein Doppeljubiläum

Mindestens so viel zu berichten gibt es über das Jugendrotkreuz und seine Ferienfreizeit. Seit Anton Kaiser erstmals Zelte im Kalbecker Wald aufbaute, um dort mit einigen Kindern ein paar Tage Freiheit und Zusammenhalt zu erleben, ist viel passiert. In den frühen jahren ging es in die Eifel und den Westerald, dann setzte sich das Sauerland durch. Zunächst machten die Gruppen Urlaub auf Zeltplätzen, seit Ulli Daniels und dann Ludger Hendriks den Hut aufhatten, waren es Schützenhallen, die als Quartier dienten. 20 Jahre ist schon Marco Lübeck Chef der JRK-Ferienfreizeit, und die längste Zeit logieren die Teilnehmer in ein und derselben Halle in Schönholzhausen. Viele Lager sind dort rund um Elspe heimische geworden, sicher auch, weil die dortigen Karl-May-Festspiele sorgen und ein tolles Schwimmbad nahe ist. „Die Festspiele können wir uns leider nur alle paar Jahre leisten, denn der Eintritt ist teuer. Und wir wollen den Eltern für die 14 Tage nicht mehr als 300 Euro abnehmen“, erklärt Lübeck. Wenn in einzelnen Familien das Geld sehr knapp ist, wird auch schon mal unterstützt, denn die Rotkreuzler sehen sich auch sozial in der Pflicht.