Uedem: DRK bietet Erste-Hilfe-Kurs zur Auffrischung

Uedem Die Erste-Hilfe-Fortbildung ist ein Vertiefungslehrgang für Ersthelfer, deren Ausbildung oder Fortbildung nicht länger als zwei Jahre zurückliegt.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Kreisverband Kleve-Geldern, veranstaltet eine Erste-Hilfe-Fortbildung am Samstag, 16. Juni, im DRK-Heim Uedem, Keppelner Straße 26, in der Zeit von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 35 Euro oder wird unter bestimmten Voraussetzungen von der Berufsgenossenschaft übernommen.

Die hohe Zahl von Notfällen, etwa im Haushalt, im Betrieb, in der Schule, im Straßenverkehr und in der Freizeit macht es notwendig, die in der Ersten-Hilfe-Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten regelmäßig aufzufrischen.