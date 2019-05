Goch : Ein Chefarzt geht, ein neuer kommt

Goch Nicht nur die Regionaldirektorin des Wilhelm-Anton-Hospitals, Gabi Theissen, ist erleichtert darüber, dass es keine Vakanz gibt: Chefarzt Prof. Verreet hat einen Nachfolger: Dr. Frank Müller. Feierstunde im Gocher Krankenhaus.

Probst Mecking predigte über das fünfte Buch Mose: „Seid getrost und unverzagt. Fürchtet euch nicht“ – Moses führt sein Volk in das gelobte Land. Etwa Neues zu beginnen, eine große Aufgabe abzuschließen, darauf zu vertrauen, dass auch ein anderer die Arbeit fortsetzen kann – darum ging es. „Auf dem Berg des Lebens zu stehen und gelassen auf eine Zukunft zu blicken, die man nicht mehr unbedingt mitgestalten muss, das ist jetzt Ihre Position“, sprach er den scheidenden Chefarzt an. Wie später zu erfahren war, geht der Mediziner nicht einmal ganz, denn er will weiterhin an Tumorkonferenzen teilnehmen und ab und zu, wenn seine Spezialisierung gefragt ist, auch noch operieren.

Vita Studiert hat Frank Müller in Düsseldorf, es folgten Stationen in Krefeld, Recklinghausen, Gelsenkirchen-Buer und nun in Goch. Prof. Verreet und Prof. Runde kennt er seit Jahrzehnten.

Im schönen Park des Krankenhauses war anschließend Gelegenheit zu persönlichen Worten an Verreet und Müller, bevor Gabi Theissen die Festgemeinde in den Vortragsraum bat. „Bei all den heutigen Sparzwängen und dem harten Wettbewerb der Kliniken ist es umso schöner, wenn es neue Akzente gibt. Und als Gocherin bin ich besonders dankbar dafür, dass die Chefarztstelle in unserem Krankenhaus nachbesetzt wurde“, sagte sie. „Sie sind Karnevalist – besser konnten es die Gocher nicht treffen“, scherzte die Regionaldirektorin in Richtung des neuen Kollegen. Bernd Ebbers als Geschäftsführer des Karl-Leisner-Klinikums sprach von zwei „Spitzenmedizinern“, die beide ausgewiesene Experten für die Organchirurgie seien. Ebbers kennt Müller noch aus seiner Zeit in Gelsenkirchen-Buer. „Seit meinem Abschied von dort sind wir per Du“, erklärte er den Zuhörern. Dass die hiesigen Patienten „vor Ort bestens versorgt“ seien, wird manchen vor die Frage gestellt haben: Wie definiert der Klever „vor Ort“? Die Onkologie jedenfalls scheint in Goch verortet zu bleiben.