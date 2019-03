Medizinische Versorgung: Ohne Ankündigung: Frauenärztin schließt Praxis

Goch Eine niedergelassene Gynäkologin schließt zum Ende des Monats ihre Praxis in Goch, das MVZ des Klinikums springt ein.

(RP) Für die Patientinnen aus heiterem Himmel kam die Nachricht, dass Dr. Diana Rameil, die vor gar nicht langer Zeit eine Praxis in Goch übernommen hatte, diese jetzt aufgibt. Die Gynäkologin beendet ihre frauenärztlichen Behandlungen in Goch am Monatsende. Da Fachärzte in Goch und im Kreis Kleve insgesamt fehlen, ist das Karl-Leisner-Klinikum froh, darüber informieren zu können, dass den Frauen, die jetzt um ihre Versorgung fürchten, geholfen werden kann: Der Kassensitz von Dr. Rameil geht an das medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Klinikums über.