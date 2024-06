Dritte Auflage Dorftreff Kessel kommt ins Weinhaus

Beim ersten Dorftreff am 12. April kamen im Pfarrheim am Kaiser-Otto-Platz Menschen zusammen, die sich vielleicht sonst eher selten begegnen. Nach einer Vorstellungsrunde ergaben sich schnell Gesprächsthemen. In angenehmer und freundlicher Atmosphäre diskutierten junge Erwachsene mit Senioren über das Leben im Dorf – früher und heute. Beim zweiten Termin wurde das Ambiente des Weinhauses am Kaiser-Otto-Patz genutzt. Das gute Wetter ermöglichte es, draußen zu sitzen. Dieses Mal wurde auch in kleinen Gruppen gespielt.